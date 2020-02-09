انطلاق أعمال القمة الأفريقية الـ33 في أديس أبابا

انطلقت اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وتنعقد القمة تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا"، على مدار اليوم وغدا الإثنين.



وتناقش القمة عدد من الملفات، أبرزها: النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا.





وبحسب الخارجية الإثيوبية يشارك في القمة الافريقية الـ33 "رؤساء 31 دولة و4 رؤساء وزراء، ووزراء خارجية من 7 دول، و3 نواب رؤساء، وسيدات أُول من 14 دولة.

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ويشارك أيضاً الامين العام للامم المتحدة ، أنطونيو جوتيريس ، والامين العام للجامعة العربية ، أحمد أبو الغيط ، ورئيس وزراء كندا والنرويج ، و شخصيات اممية وقارية، وعدد من المراقبين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.



و"نحو 8700 شخص حتى الآن أكدوا مشاركتهم في القمة الأفريقية"، مشيرا إلى أنهم يتوقعون أن "تجذب القمة نحو 10 آلاف ضيف إلى البلاد"..

وتتضمن القمة كلمات ، إبرزها ، كلمة رئيس الاتحاد الافريقي ، الرئيس المصري ، عبدالفتاح السيسي ، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، موسى فكي ، الامين العام للجامعة العربية ، أحمد أبو الغيط ، والامين العام للامم المتحدة ، أنطونيو جوتيريس ، وكلمة لرئيس الوزراء الفلسطيني ، محمد اشتية ، ورئيس الاتحاد الافريقي للدورة الحالية ، رئيس جنوب افريقيا ، سيريل رامافوسا،

كما دأب الاتحاد الأفريقي على إعطاء الرؤساء الأفارقة الجدد فرصة لالقاء كلمات في الجلسة الافتتاحية، وسيلقي في كل من رؤوساء الجزائر، موريتانيا، بوتسوانا كلمات

تشريفية خلال القمة.

وكما هو متبع فان اليوم الأول من القمة، يشهد انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي لعام 2019، من الرئيس المصري ، عبدالفتاح السيسي ، إلى نظيره الجنوب أفريقي ، سيريل رامافوسا .

ويضم الاتحاد 55 دولة افريقية، ومن بين أهدافه تحقيق الاندماج والتعاون بين الأعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة، وتيسير عملية التنمية.