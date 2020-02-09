انتخابات تشريعية في بلد "لم يعرف" سوى بول بيا رئيسا

يتوجه الناخبون في الكاميرون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم وأعضاء مجالسهم البلدية، في سباق يُرجح أن يفوز فيه حزب الرئيس بول بيا.

الاقتراع النيابي في هذا البلد لا يثير حماس الناخبين وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، ولا يتجاوز سن 75% من سكانه الـ35 عاما لم يعرفوا سوى رئيس واحد هو بول بيا، الذي يبلغ من العمر 86 عاما، أمضى 37 منها على رأس السلطة.

وتنطلق الانتخابات في الكاميرون وسط أجواء متوترة في بلد يشهد نزاعين عنيفين، أحدهما لانفصاليين في الغرب والآخر ضد الإرهابيين في الشمال.

وتقول منظمات غير حكومية إن المعارك أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل منذ 2017، فيما أجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الهرب من منازلهم.

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ويقاطع الانتخابات أحد حزبي المعارضة الرئيسيين "حركة نهضة الكاميرون" الذي يقوده موريس كامتو، بعد أن هزم في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018 في مواجهة الرئيس بيا.

فيما قرر الحزب الآخر "الجبهة الاجتماعية الديمقراطية" -الذي يشغل حاليا 18 مقعدا في البرلمان- المشاركة في الانتخابات.

من جانبه، أعرب حزب بيا "التجمع الديمقراطي للحزب الكاميروني" عن ثقته بالفوز في البرلمان، حيث يتمتع حاليا بأغلبية ساحقة تتمثل بـ148 مقعدا من أصل 180.

وفي غياب أي قلق على الأغلبية في البرلمان تركز وسائل الإعلام على المجالس البلدية، إذ يمكن أن تنتقل في بعض المدن الكبرى، بينها العاصمة الاقتصادية دوالا، إلى المعارضة.

وفي أقصى الشمال يتزايد القلق من التهديد الأمني لمراكز الاقتراع، مع تزايد هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.