بعد تجاوز كورونا لـ"سارس".. طائرة مساعدات روسية إلى الصين

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأحد، أن طائرة تابعة للوزارة نقلت مساعدات طبية إلى الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان "بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة نقلت طائرة من طراز "إيل-76" إلى الصين شحنة إنسانية، بحجم 183 متر مكعب على متنها أدوية وأدوات وقائية خاصة".

وكانت وكالات أنباء روسية ذكرت في وقت سابق، نقلا عن وزارة الدفاع، أن 5 طائرات عسكرية ستجلي مواطنين روسيين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وقالت وكالة تاس للأنباء إن نحو 130 روسيا باتوا على أهبة الاستعداد لمغادرة إقليم هوبي بؤرة تفشي المرض.





وأعلنت السلطات الصينية، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 811 شخصا، مشيرة إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 37 ألف شخص، وقد تعافى 2649 شخصا من الفيروس.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان "حتى منتصف الليل من يوم 8 فبراير/شباط حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 37198 إصابة، وعدد المرضى وصل إلى 33738، من بينهم 6188 ألف شخص بحالة حرجة، وفارق 811 شخصا الحياة، وتعافى 2649 من الفيروس".

وأشار البيان إلى أن هناك اشتباها بـ9ر28 ألف حالة، وهناك نحو 188 ألف شخص على احتكاك وشيك مع المرضى، وهم الآن تحت المراقبة الطبية.