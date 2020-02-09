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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية: 25 إصابة بكورونا و960 ينتظرون نتائج الاختبارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت كوريا الجنوبية إصابة 25 شخصا بفيروس كورونا، حتى بعد ظهر اليوم الأحد، تعافى ثلاثة منهم من المرض وخرجوا من المستشفيات، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.
وذكرت أن من بين الحالات المؤكدة، يتلقى 22 مريضا العلاج في أجنحة عزل.
وقال مقر الحجر الصحي للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المريض الـ25 هي امرأة كورية جنوبية/73 عاما/ أظهرت الاختبارات إصابتها بالفيروس المعدي في وقت سابق من اليوم.
وكانت المريضة تعيش مع ابنها وزوجته، وكلاهما زارا إقليم جوانجدونج في الصين في الفترة من تشرين ثان/نوفمبر حتى 31 كانون ثان/يناير.
وتتلقى العلاج في مستشفى "بوندانج" بجامعة سول الوطنية في إقليم جيونجي.
وأكد مسؤولو المستشفى أن المريضة في حالة مستقرة، حيث أنها لا تعاني من حمى ولا أي أعراض أخرى.
وذكر مقر الحجر الصحي في بيانه صباح اليوم أن إجمالي 960 شخصا ينتظرون نتائج اختبارات فيروس كورونا.
ومن جهة أخرى، ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا القاتل في الصين اليوم الأحد إلى 37 ألفا و 198 شخصا.
وذكرت السلطات الصينية أن من الحالات المصابة هناك 6 آلاف و188 شخصا حالتهم حرجة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
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