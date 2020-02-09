شكرا لقرائتكم يحدث في الصين.. تفتيش منازل ونقل مصابي كورونا بالقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر مقطع فيديو نشره موقع "دويتش فيلا" DW الألماني على "تويتر" كيف لجأت السلطات الصينية للقوة والصرامة في بعض الأحيان لوضع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالحجر الصحي، خوفاً من زيادة أعداد الضحايا الذين يسقطون يوماً بعد يوم، حيث ارتفع عدد الوفيات بالفيروس القاتل، الأحد، إلى 811 في الصين، فيما تم تسجيل أكثر من 37 ألف إصابة.

مشهد من الفيديو

ويبدو أن مقطع الفيديو تم التقاطه بواسطة أحد الأشخاص الذين شهدوا الواقعة، بمدينة جيانغسو الصينية، حيث ظهر عدد من أفراد الحجر الصحي، المرتدين لكامل الملابس الواقية من العدوى، وهم يقتحمون إحدى الشقق السكنية ويجذبون بعض الأشخاص بالقوة إلى خارج المسكن، على الأغلب هم مشتبهون بإصابتهم بالفيروس القاتل وأتوا من مدينة ووهان، مصدر الوباء، وهربوا من الحجر الصحي الذي يستغرق نحو أسبوعين.

واضطرت السلطات للتدخل لإرغامهم على دخول الحجر الصحي بالقوة، فيما ظهر أحدهم وهو يرتمي على الأرض لمقاومتهم، لكن مقاومته الشديدة لم تصمد طويلا، أما كثرة عدد العناصر التابعة لسلطات الحجر الصحي، وقوتهم البدنية، حيث نجحوا في النهاية في نقله إلى المستشفى.

السلطات الصينية تلجأ لعزل كافة المصابين المحتملين لمدة 14 يوماً، هي فترة الحضانة الخاصة بالفيروس، حيث تكون العدوى بالفيروس في أوجها.

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ويبدو أن السلطات الصينية تخوض سباقاً قاسياً ضد الزمن لوقف انتشار فيروس كورونل القاتل.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 811 شخصا في الصين، في حصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء "سارس" في العامين 2002-2003 في العالم أجمع.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، كما سجّلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 شخصا.