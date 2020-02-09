«بلومبرج»: مغامرات أردوغان تدفع بوتين إلى التخلي عن تحالفه مع تركيا

- شريف الجنيدي

ذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات مدركاً أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يكون "صديقاً أو حليفاً بعد الآن"، مشيرة إلى أن أطماع تركيا وتدخلاتها غير منطقية في دول المنطقة باتت تهدد التحالف بين الجانبين.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس السبت، إن بوتين انضم مؤخراً إلى زعماء العالم الذين أدركوا أنه ليس من السهل التعامل مع شريك مثل أردوغان، مشيرة إلى أن روسيا أدركت، كما الولايات المتحدة وأوروبا، أن العلاقة مع أردوغان مصحوبة بتهديدات.

وأشارت إلى أن بوتين أمامه خيارات محدودة للغاية لاستمرار التحالف مع أردوغان، موضحة أنه على الرغم من العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا، وحاجة موسكو إلى أنقرة لدعم المنظمات متعددة الأطراف في القوقاز وآسيا الوسطى، وخطط بوتين لإذكاء عدم اليقين لدى الناتو بشأن التزام تركيا بالتحالف، إلا أن "المتسلطن العثماني" أصبح يشكل عبئاً على الروس.

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وأضافت الشبكة أنه ومنذ إصلاح العلاقات بين تركيا وروسيا في عام 2016، نجح بوتين في استغلال علاقاته مع أردوغان لإضعاف حلف شمال الأطلسي "الناتو" ولتأمين صفقات تجارية مربحة مع تركيا، من بيع المعدات العسكرية، إلى خطوط أنابيب الغاز، بحسب التقرير.

وأشارت إلى أن بوتين سعى للحفاظ على صداقته مع أردوغان من خلال انغماسه في طموحات أردوغان المبالغ فيها، كما أنه تجاهل خطابات الرئيس التركي العدائية ضد حلفاء روسيا، الرئيس السوري بشار الأسد وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وقالت الشبكة إن بوتين اكتفى فقط بالابتسامة، حيث تحمل الزعيم الروسي تصرفات أردوغان حتى تعدت على طموحاته الخاصة.

وأوضحت الشبكة أن رد فعل بوتين هو ما شجع أردوغان على شن هجوم عسكري في شمال شرق سوريا العام الماضي، وهو ما قضى على رغبة موسكو في أن يكون الأسد مؤكداً سيطرته على البلاد، بالإضافة إلى قيام أردوغان بنشر قوات تركية في ليبيا لدعم حكومة الوفاق للتصدي للمشير خليفة حفتر.