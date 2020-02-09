وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى كنيسة مار مارون في الجميزة

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ​كنيسة مار مارون​ في ​الجميزة​ للمشاركة في قداس عيد مار ماون. وردا على سؤال حوال التعزيزات الأمنية، إعتبر بري ممازحا أنها "خوفا من الإعلام".

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