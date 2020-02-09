أمين الجميل: لدينا ملء الثقة ان لبنان سينتفض من مأزقه

أكد الرئيس السابق أمين جميل في تصريح له لدى وصوله إلى كنيسة ​مار مارون​ أن "لدينا ملء الثقة ان ​لبنان​ سينتفض من هذا المأزق وكلنا ثقة ب​المستقبل​"، معتبرا أن "مار مارون لن ينسى لبنان وهو قديس ​المحبة​ ولا بد ان يسمع له الله".

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