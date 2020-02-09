افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "العشرات من حراك منطقة حاصبيا تجمعوا أمام القاعة العامة في ​بلدة كفرحمام​ حيث سيقام احتفال بدعوة من ​البلدية​ لاطلاق اسم ​مدينة القدس​ على القاعة تضامنا مع ​فلسطين​ واستنكارها ل​صفقة القرن​". ورفع المحتجون الاعلام الفلسطينية واللبنانية. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حراك حاصبيا يشارك باحتفال تضامني مع فلسطين بكفرحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.