كنعان:كل الشكر والتقدير والتنويه لوزير الصحة وفريق العمل والمركز الصحي

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد تلبية مطالبنا و​البلدية​ والأهالي والتحرك السريع أمس ل​وزارة الصحة​ في قضية الفتاة العائدة من ​الصين​ بايفاد فريق طبي الى المنطقة ووضع الفتاة بالحجر الصحي لمزيد من الاطمئنان بالرغم من عدم وجود عوارض مرض ​الكورونا​، كل الشكر والتقدير والتنويه للوزير وفريق العمل والمركز الصحي".

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