أثنى رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق على خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في المؤتمر للإتحاد البرلماني العربي المنعقد في الأردن أمس، معتبرا أن "ما قاله بري هو كلام مسؤول ويمثل تطلعات الشارع العربي والإسلامي المنتفض والرافض لكثير من مواقف القادة العرب والمسلمين من صفقة القرن".
وشدد على ان "صفقة القرن انتهت وهي اصبحت خلفنا والقدس ليست عقار ارض يتنازع عليها بل هي جزء من عقيدتنا وتحريرها واجب شرعي ، وسوف تحرر مهما حصل من صفقات وخيانة ، وفي الموضوع الداخلي طالب الشيخ كل الاحزاب والقوى السياسية للوقوف الى جانب الحكومة حتى نخرج من قعر الهاوية والازمات".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالرزاق: صفقة القرن انتهت واصبحت خلفنا أثن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.