عبدالرزاق: صفقة القرن انتهت واصبحت خلفنا أثن

أثنى رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق على خطاب رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في المؤتمر للإتحاد البرلماني العربي المنعقد في ​الأردن​ أمس، معتبرا أن "ما قاله بري هو كلام مسؤول ويمثل تطلعات الشارع العربي والإسلامي المنتفض والرافض لكثير من مواقف القادة العرب والمسلمين من ​صفقة القرن​".

وشدد على ان "صفقة القرن انتهت وهي اصبحت خلفنا و​القدس​ ليست عقار ارض يتنازع عليها بل هي جزء من عقيدتنا وتحريرها واجب شرعي ، وسوف تحرر مهما حصل من صفقات وخيانة ، وفي الموضوع الداخلي طالب الشيخ كل الاحزاب والقوى السياسية للوقوف الى جانب ​الحكومة​ حتى نخرج من قعر الهاوية والازمات".