اخماد حريق شب داخل غرفة تحتوي على مواد شديدة الاشتعال في طبرجا

اخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقا شب داخل غرفة تحتوي على مواد شديدة الاشتعال وامتد ليطال داخون المطعم في ​طبرجا​، وقد حالت سرعة التدخل دون امتداد النيران الى باقي ارجاء المطعم والغرف التابعة له لتقتصر الاضرار على الماديات.

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