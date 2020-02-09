الكشف عن مشاهد هبوط طائرة قادمة من طهران في قاعدة حميميم هربا من قصف إسرائيلي

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع ​فيديو​ من ​قاعدة حميميم​ الروسية في ​اللاذقية​، يوثق هبوط ​طائرة​ الركاب التي حولت مسارها تجنبا للقصف ال​إسرائيل​ي الذي استهدف مواقع في دمشق الخميس الماضي.

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ويظهرالفيديو هبوط طائرة ركاب من طراز "Airbus-320"في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، كانت قادمة من ​طهران​ وتنوي الهبوط في ​مطار دمشق الدولي​، إلا أنها غيرت مسارها هربا من القصف الإسرائيلي الذي طال مواقع حول العاصمة السورية دمشق ليلة السادس من الشهر الجاري، نفذته 4 ​مقاتلات إسرائيلية​ من نوع "إف-16"، من خارج المجال الجوي السوري.

وبعد انتهاء القصف الإسرائيلي، عادت الطائرة لتعود إلى مطار دمشق الدولي.

هذا وقد اتهمت ​وزارة الدفاع الروسية​ في وقت سابق إسرائيل بأنها تتخذ من ​الطائرات المدنية​ درعا خلال عملياتها العسكرية في ​سوريا​ لإعاقة عمل ​منظومة​ الدفاع الجوي السورية.