نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو من قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، يوثق هبوط طائرة الركاب التي حولت مسارها تجنبا للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في دمشق الخميس الماضي.
ويظهرالفيديو هبوط طائرة ركاب من طراز "Airbus-320"في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، كانت قادمة من طهران وتنوي الهبوط في مطار دمشق الدولي، إلا أنها غيرت مسارها هربا من القصف الإسرائيلي الذي طال مواقع حول العاصمة السورية دمشق ليلة السادس من الشهر الجاري، نفذته 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-16"، من خارج المجال الجوي السوري.
وبعد انتهاء القصف الإسرائيلي، عادت الطائرة لتعود إلى مطار دمشق الدولي.
هذا وقد اتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إسرائيل بأنها تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية في سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مشاهد هبوط طائرة قادمة من طهران في قاعدة حميميم هربا من قصف إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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