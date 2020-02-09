أبو فاعور: سنحضر الجلسة وسنناقش وسنقول رأينا لكنّنا لن نمنح الحكومة الثقة

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل أبو فاعور​، على ثقته بأن ستنتهي بما يعرفه كلّ اللبنانيّين عني، وستخرج من التحقيق إدانة واضحة لما قاله حسن مقلّد، وعليه الدفاع عن نفسه أمام ​القضاء​، مشيرا إلى أن "مقلّد اختفى وعرفت أنّه سافر إلى ​سويسرا​ ليتوسّط ويحاول الهروب من القضاء وعاد، واليوم عليه الاعتذار من اللبنانيّين، والإعلاميّون الذين واكبوه مطالبون بالاعتذار أيضاً"، لافتا الى أن "مقلّد ابتدع أمراً غير حقيقي وعليه الاعتذار من ​وليد جنبلاط​ واللبنانيّين، وهناك تحامل على رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب وليد جنبلاط، وإلقاء الاتهامات بهذا الشكل لم يعد مقبولاً".

وفي حديث تلفزيوني، سأل لماذا لا يُنظر إلينا بحسب عملنا في الوزارات التي استلمناها وبحسب الأماكن التي استطعنا التأثير فيها؟، مضيفا :"ذاهبون إلى يوم الدين في ملفّ الاتهامات ولن نقبل إلّا باعتراف واضح"، مشيرا الى أن "المحامي ​واصف الحركة​ قال إنّ وائل أبو فاعور أخذ ​الدواء​ من أمام اللبنانيّين وهرّبه إلى ​السويداء​ وهناك لبنانيّون ماتوا بسبب انقطاع الدواء، فليذهب إلى القضاء وليثبت أنّني هرّبت الدواء إلى ​سوريا​ كلّ ما أريده أن أثبت في محضر رسمي أنّه يمارس الكذب".

وحول جلسة الثقة، اعلن ابو فاعور أن "اللقاء الديمقراطي سيحضر الجلسة وسنناقش وسنقول رأينا لكنّنا لن نمنح الحكومة الثقة".