دياب تمنى استئناف بطولة الدوري لكرة القدم وانطلاق بطولة كأس لبنان

تمنى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كل التوفيق لفريقي الانصار والعهد في انطلاق كأس الاتحاد الاسيوي ب​كرة القدم​ غداً، كما تمنى استئناف بطولة الدوري ال​لبنان​ي وانطلاق بطولة كأس لبنان تمهيداً لاستحقاق منتخبنا الوطني في شهر آذار. رغم كل الظروف، فإن الرياضة هي بصيص أمل للبنان.

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