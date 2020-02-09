دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية مقتل منفِّذ عملية القتل العشوائي الجماعي في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن قتلت الجندي الذي نفَّذ عملية قتل عشوائي جماعية في تايلاند، ما تسبب في مقتل 21 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.

وأنقذت قوات الأمن في تايلاند المئات من الاشخاص في مركز تجاري؛ حيث كان يحتجزهم الجاني.

وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن مطلق النار، وهو جندي، دخل في حالة هياج، يوم السبت وقتل 21 شخصًا على الأقل، فيما أعلنت السلطات إصابة أكثر من 30 شخصًا.

وبحلول بعد منتصف الليل بفترة قصيرة، كانت قوات الأمن قد سيطرت على عدة طوابق بمركز تيرمينال 21 للتسوق في ناخون راتشاسيما، شمال شرقي العاصمة بانكوك.

وعرف القائد العسكري اللفتنانت جنرال تانيا كياتسارن يوم السبت القاتل بأنه العريف جاكرابانث توما الذي قيل إنه نشر تحديثات وقام ببث مباشر للهجوم عبر صفحته على فيسبوك قبل أن يتعذر الوصول إليه.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن المتحدث باسم الشرطة كريزانا باتاناكرون قوله: استخدم المسلح سلاحًا آليًا وأطلق النار على الضحايا الأبرياء؛ ما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى والقتلى.

شاهد أيضًا

جندي يقتل 20 شخصا على الأقل في إطلاق نار عشوائي في تايلاند

فيديو من Reuters

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي زعماء فلسطينيون وأمريكيون يتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن العنف تبادل زعماء فلسطينيون وأمريكيون الاتهامات بالمسؤولية عن موجة عنف اندلعت في الأراضي الفلسطينية فيما تجمع مشيعون في الضفة الغربية المحتلة للمشاركة في جنازة شرطي فلسطيني قتلته إسرائيل. Reuters

قط روسي يحصل على فرصة ثانية للحياة بأربعة أطراف صناعية ركب طبيب بيطري روسي أطرافا صناعية لقط وجده متطوعون في شوارع سيبيريا ومخالبه متجمدة بسبب البرد القارس. Reuters

ماكرون: نرغب في الحوار مع الشركاء الأوروبيين بشأن الردع النووي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ترغب في فتح حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن دور سياسة الردع النووي الفرنسية في مجال الأمن الأوروبي موضحا أن من الممكن ضم الدول الأوروبية الراغبة إلى تجارب الردع النووي الفرنسية. Reuters 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان جندي يقتل 20 شخصا على الأقل في إطلاق نار عشوائي في تايلاند Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتشير التقارير إلى أن الجندي أطلق النار على ضابط في القيادة فأرداه قتيلًا، بالإضافة إلى مسؤولي أمن وأشخاص في معبد بوذي، قبل أن يدخل المركز التجاري.

وذكرت صحيفة «خاو سود» أن الشرطة أحضرت والدة المشتبه فيه إلى المركز التجاري على أمل أن تتمكن من إقناع ابنها بالاستسلام. كما طلبت السلطات من السكان عدم مغادرة منازلهم.

وتقع ناخون راتشاسيما في إقليم إيسان شرقي البلاد، وهي منطقة ريفية خارج المسارات السياحية المعتادة في تايلاند.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. جندي يطلق النار عشوائيًا ويوقع ضحايا في تايلاند