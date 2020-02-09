شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى فى إسطنبول وأنقرة يكشف تراجع شعبية أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة استقصائية شاملة أجرتها مؤسسة Themis Research Company التركية، شملت 1925 شخصًا، انخفاض المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وأن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ليس الزعيم الأكثر ثقة لدى الشعب التركى.

وطرحت مؤسسة "تيميس" على المواطنين في مقاطعات إسطنبول وأنقرة وإزمير بورصة وأضنة وأنطاليا وطرابزون وإرزوروم وغازي عنتاب وشانلي أورفا، سؤالًا "إذا كانت هناك انتخابات اليوم فلأي حزب ستُصوِّتُون؟"، لتظهر نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات في الوقت الحالي لفقد حزب العدالة والتنمية أصواتًا كثيرة من مؤيديه.

ووفق هذا الاستطلاع، حصل رئيس بلدية مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على نسبة ثقة بلغت 48.88%، بينما حصل أردوغان، على نسبة 41.88%؛ في حين حصل رئيس بلدية العاصمة أنقرة منصور يافاش على نسبة 46.93%.

وفى الشق الاقتصادى، طرح الاستطلاع على المشاركين سؤال "خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ما هو الوضع المالي لعائلتك؟"، وأجاب 55 % من الأشخاص بأن الامور لديهم صارت أسوأ أو سيئة للغاية، بينما قال 11 % فقط "تحسن" أو "تحسن كثيرًا"، أما 34% قالوا إن الشيء نفسه ظل كما هو.

Advertisements

وعلى جانب آخر، قالت سبينيم كورور فينكانسى الناشطة الحقوقية التركية إن التعذيب فى بلادها يتم بشكل ممنهج، مشيرة إلى أنه لا رادع لمن يرتكبون ذلك.

وتحدثت الناشطة التركية فى حوار مع موقع أحوال التركى عن المراجعة الدورية للأمم المتحدة لتركيا التي نشرت في الأسبوع الماضي، والتي ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد بما في ذلك استخدام التعذيب الذي قالت إنه تم تنفيذه بشكل منتظم دون عقاب.

ونشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريره الثالث بشأن تركيا خلال 10 سنوات يوم 28 يناير، وتناول التقرير دراسة الاتجاهات العامة لحقوق الإنسان في البلاد، والتي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك جرائم الكراهية وحقوق الأقليات وحريات الصحافة.