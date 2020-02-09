شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "صحة البرلمان" تحسم قانون مزاولة العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، 3 اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب راغب رزق، بشأن عدم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه المخصصة لإنشاء مستشفى النهضة بمحافظة الإسكندرية، كما تنظر لجنة الشئون الصحية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم إنشاء وحدة صحية ووحدة إسعاف بمنطقة الصالحية بكوبري أبو ناموس بعد قرار المكتب التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد برديس، بشأن المطالبة بخفض أسعار خدمات الإسعاف التي تبلغ آلاف الجنيهات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن زيادة رسوم انتظار ونقل سيارات الإسعاف وتدنى الخدمة بها.

وتشهد اجتماعات لجنة الشئون الصحية اليوم، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد محمد الشيخ، وستين عضواَ آخرين بشأن، تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وعرضته على المجلس وتم مناقشته فى الجلسة العامة إلا أن المجلس قرر وقتها إعادته للجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.

وينص مشروع القانون على مزاولة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، فيتم النص على الآتى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى علي أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".

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