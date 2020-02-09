بالصور- محافظ أسيوط يوزع أجهزة التابلت على طالبات مدرسة الخياط الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من أجهزة "التابلت" على طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة الخياط الثانوية بنات، مؤكدًا على أن المنظومة التعليمية الجديدة تساهم في تنمية المهارات العلمية بين الطلاب من خلال البحث واستقصاء المعلومات وتنمية ملكة الابداع ومهارات التفكير.

رافق محافظ أسيوط، صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد البشير رئيس حي غرب، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام، ومحمد عبد المحسن مدير عام الجهاز التنفيذي بالمديرية، وعماد الدين محمود مدير إدارة التعليم الثانوي، وعلى خميس مدير إدارة التربية الخاصة.

وتابع محافظ أسيوط انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، كما تحاور المحافظ مع عدد من الطالبات، للاطمئنان على عدم وجود أي معوقات، وحثهن على الاجتهاد في الدراسة لتحقيق التفوق؛ مؤكداً أن المحافظة حريصة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.