تعيين عمرو القاضي عضوًا منتدبًا لمجموعة طلعت مصطفى القابضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اليوم الأحد في بيان للبورصة المصرية إنها عينت عضوًا منتدبًا جديدًا للمجموعة.

وبحسب البيان فإن الشركة ونتيجة لما تشهده قطاعات التطوير العقاري ذات العائد الدوري المتكرر من النمو، تعلن عن انضمام عمرو القاضي، في منصب نائب الرئيس التفيذي والعضو المنتدب للمجموعة.

وقال البيان إن القاضي يتمتع بسنوات عديدة من الخبرة الواسعة في مجال التطوير العقاري، بعدما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقبل ذلك العديد من المناصب الاستراتيجية في عدد من كبرى شركات القطاع العقاري في مصر والإمارات.

وأضاف البيان أن القاضي بخبراته الواسعة يمثل إضافة لمجموعة الخبرات والكفاءات الحالية في المجموعة، وسوف يساهم في تعزيز موقف المجموعة كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.