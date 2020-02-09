بالصور- وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم في مطار الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مسجد الرحمن الرحيم، والمقام على مساحة 600 مترًا مربعًا، بتكلفة 4 ملايين جنيه، في حديقة مطار مدينة الخارجة، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، ونائبته حنان مجدي، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط، أن زيارة وزير الأوقاف، للوادي الجديد، تتضمن مشروعي مزرعة جهاز الخدمة الوطنية غرب مدينة الخارجة بمنطقة الكيلو 8 بطريق الخارجة – الداخلة وبمنطقة مشروع فوسفات أبو طرطور بالكيلو 60 بنفس الطريق، وهما مشروعات إنتاجية زراعية حيوانية متكاملة.

أضاف المحافظ، أن الزيارة تتضمن افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لمدرسي التربية الدينية بقطاع التعليم بمدينة الخارجة.

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من جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، الشيخ رمضان يوسف، أن وزارة الأوقاف تنظم دورة تدريبية لمعلمي قطاع التعليم العام، لمدة 3 أيام متتالية بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، تستهدف تدريب 200 معلم لتعريفهم بأمور الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر فكر قبول الآخر والاختلاف، ونبذ العنف والتطرف.

وأضاف رمضان، أن الدورة تأتي ضمن خطة تستهدف توعية معلمي التربية والتعليم في مراكز المحافظة بالإدارات التعليمية الخمس، ببعض الأمور الدينية تعلق بنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم والأخلاق والتعايش السلمي، وغرس القيم الأخلاقية، وتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف و مخاطره.

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت وزير الأوقاف، اليوم الأحد، في زيارة لمدة يوم واحد، لافتتاح وتفقد 4 مشروعات وتدشين دورة تدريبية لمعلمي التعليم العام عن مفاهيم الدين الوسطي.