الشرطة المجرية تفكك شبكة تبث أخبارا كاذبة عن إصابة مواطنين بفيروس كورونا

أعلنت الشرطة المجرية تفكيك شبكة مواقع إلكترونية تبث أخبارا كاذبة عن إصابة مواطنين بفيروس كورونا ووفاة بعضهم جراء هذا الوباء بقصد جذب أعداد كبيرة من المتصفحين وبالتالي كسب المال، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الشرطة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد أنها أوقفت زوجين يشتبه بأنهما أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزورة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة".
المواقع تتضمن خبرا عنوانه "وفاة مجرية عمرها 37 عاما في بودابست جراء فيروس كورونا على الأرجح.
وأشار البيان إلى أن الشرطة نشرت صورة لأحد هذه
وأوضح البيان أنه تم تفكيك الشبكة عبر عدة مداهمات تخللها ضبط عدد من أجهزة الكمبيوتر، فيما لم تسجل في المجر أي إصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي تفشى في الصين وانتشر خارجها.
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