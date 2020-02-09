الصين: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 812 وفاة و37251 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفًا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية يوم أمس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.



وأضافت اللجنة أن 6188 مريضًا ما زالوا في حالة حرجة، وخرج 2649 شخصًا من المستشفى بعد تعافيهم، فيما تم تعقب 371905 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين.



وتم حتى نهاية يوم السبت الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة في منطقة

هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و17 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.



وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الفيروس)، لليوم الخامس على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 509 حالات مؤكدة جديدة يوم السبت خارج مقاطعة هوبي.



وكانت أعداد الحالات المؤكدة الجديدة خارج هوبي خلال الأيام الماضية هي 890 حالة (يوم الاثنين) و731 حالة (يوم الثلاثاء) و707 حالات (يوم الأربعاء) و696 حالة (يوم الخميس) و558 حالة (يوم الجمعة).

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وبدأت بعض المقاطعات مثل مقاطعة يونان بجنوب غربي

الصين استخدام طائرة بدون طيار لرش مطهر في الهواء للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد.وفي سياق منفصل، أصدر أرشيف بنك معطيات البروتين (PDB) ومقره بالولايات المتحدة، البنية الهيكلية لإنزيم البروتياز(الإنزيم البروتيني الرئيسي) لفيروس كورونا الجديد.



ووفقًا لتقرير صدر عن جامعة كاليفورنيا في سان دييجو (UCSD) ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم، فإن هذه الخطوة ستمكن من إجراء الأبحاث حول هذا الفيروس الجديد المعدي للبشر، وتوفر نقطة انطلاق لاستكشاف عقاقير طبية على أساس هذه البنية الهيكلية للإنزيم البروتيني للفيروس.



وتظهر البنية الهيكلية، التي تم عرضها في الموضوع الحالي لبنك المعطيات تحت اسم "جزيء الشهر"، في شكل بلوري عالي الدقة لإنزيم فيروس كورونا الجديد (3CL hydroase (Mpro.



وأصدر بنك المعطيات (PDB) أيضا لوحة تصور فيروس كورونا وهو يدخل إلى الرئتين، ويحيط به مخاط تفرزه خلايا الجهاز التنفسي، وأجسام مضادة مفرزة، والعديد من بروتينات صغيرة لجهاز المناعة.



ويعتبر إنزيم فيروس كورونا الجديد (3CL hydroase (Mpro)، المعروف أيضًا باسم البروتياز الرئيسي، ضروريًا لنضج وتحلل الإنزيم البروتيني للفيروس، ويعتقد أن من شأنه المساعدة في استكشاف عقاقير ذات جزيئات صغيرة تمنع انقسام البروتينات الفيروسية، وتكبح انتشار العدوى.

