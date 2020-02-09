كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضرا النار في مبنى "نيابة الثورة" بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضرم المتظاهرون الإيرانيون، أمس السبت، النار في مبنى "النيابة العامة ونيابة الثورة" الواقع في شارع جيحون بالعاصمة طهران.

واستهدف المتظاهرون الإيرانيون، مبنى النيابة العامة في العاصمة طهران، مع تصاعد موجة الاحتجاجات ضد النظام القائم في البلاد، وفقًا لموقع "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الإلكتروني.

وأشارت المعارضة الإيرانية، إلى أن نيابة الثورة تلعب دوراً نشطاً في قمع وإصدار أحكام إجرامية بالإعدام والحبس طويل الأمد على المعارضين السياسيين ومعتقلي انتفاضة نوفمبر (تشرين الثاني).

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وقد أقر مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، للمرة الأولى، أن حكومة طهران لديها إحصاء رسمي بشأن قتلى احتجاجات البنزين التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلا أن الحكومة "ليست مسؤولة عن نشر هذه الإحصاءات التي أرسلت إليها"، حسب قوله.

وعرضت الأجهزة الأمنية الإيرانية، على بعض عائلات قتلى احتجاجات البنزين أن الأجهزة الأمنية الإيرانية، دفع مبالغ تقدر بنحو 30 ألف دولار أمريكي على سبيل الدية لهم، ووظائف ومعاشات تقاعدية نظير الإدلاء بتصريحات تلفزيونية تتضمن الاعتراف بمقتل ذويهم على أيدي مخربين، وأنهم ليسوا متظاهرين.

وعلى الرغم من مرور 3 أشهر من الاحتجاجات، لم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.