كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلي هجوم تايلاند إلى 27 وإصابة 57 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء التايلاندي، بريوت تشان-تشاـ بأن إطلاق النار على مركز التسوق في مبنى الركاب 21، في وسط مدينة ناخون راتشاسيما، المعروف أيضًا باسم كورات، أودى بحياة 27 شخصًا على الأقل، بمن فيهم المهاجم، وجرح 57.

ووفقا لرئيس الوزراء، ذهب المسلح في حالة من الهياج بسبب مشكلة شخصية حول بيع منزل، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأكدت الشرطة التايلندية، أنه تم القضاء على مطلق النار في وقت لاحق من قبل قوات الأمن، حيث أن "المهمة اكتملت".

تمكن الجاني من قتل أحد ضباط القوات الخاصة، وفقًا للسلطات الصحية.

بعد قتل زملائه من القوات وامرأة في قاعدة عسكرية خارج ناخون راتشاسيما، توجه مطلق النار المسلح ببندقية هجومية إلى المركز التجاري، حيث واصل المذبحة واحتجز 16 شخصًا كرهائن.

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وشوهد الناس وهم يغادرون المركز التجاري في حالة من الذعر أثناء سماع أصوات أعيرة نارية في المنطقة.

اضطرت الشرطة والجنود المحليون لاقتحام مركز كورات للتسوق بينما كان الجندي متورطًا في إطلاق نار ومساعدة مئات الأشخاص على الفرار، وفقًا لوزارة الدفاع التايلاندية.

كما شوهد القائد الأعلى للجيش الملكي التايلاندي أبيرات كونغسومبونغ وهو يصل إلى مكان الحادث.

ووفقًا لتقارير وسائل الاعلام التايلاندية، وصلت والدة مطلق النار إلى مكان الحادث في محاولة لإقناع ابنها بالاستسلام. وورد أن الضباط اتصلوا بها بمجرد تأكيد هوية القاتل.

قامت القوات الخاصة التايلندية بفحص جميع الطوابق الأربعة من الجزء الرئيسي من المبنى 21 في البداية، لكنها لم تحدد مكان إطلاق النار أو الرهائن الذين قيل إنه يحتجزهم، حيث تمكن من الفرار مؤقتًا من المبنى ودخل في تبادل لإطلاق النار مع القوات الخاصة في مرآب السيارات في المركز التجاري، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.