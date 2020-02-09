كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة بالقرب من شواطئ بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

وحسب الهيئة، يقع مركز الزلزال على بعد 122 كم (75 ميلاً) جنوب كوكوبو، على عمق حوالي 31 كم (19 ميلاً)، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في الوقت الحالي، لا توجد معلومات حول أي أضرار أو إصابات ناجمة عن الهزة. السلطات المحلية لم تصدر تحذيرا من تسونامي.