كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند تكشف السبب وراء مجزرة مدينة كورات الدامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا مجزرة مدينة كورات في تايلاند، إلى 27 قتيلًا، بينهم القاتل، بالإضافة إلى إصابة 57 آخرين، في أول حادث مأساوي من هذا النوع تشهده البلاد في العقود الأخيرة.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، بأن جنديًا بالجيش أطلق النار بشكل عشوائي على عسكريين ومدنيين، فقتل 27 شخصا على الأقل، في مركز تجاري محلي في مدينة كورات، شمال شرقي البلاد، مساء السبت.

وقال رئيس وزراء التايلاند برايوت تشان أوتشا، إن السبب وراء المجزرة الدامية، أن الجندي التايلاندي كان يعاني من "مشكلات شخصية" مرتبطة ببيع منزل.

وبحسب وكالة رويترز، أضاف رئيس وزراء التايلاند أن الدافع وراء الهجوم الدامي كان شعور الجندي "بضغينة" من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض للخداع فيها.

وكشفت وزارة الدفاع التايلاندية، أن العسكري محترف، وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية، وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص.

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وبدأت المذبحة، عندما قام المهاجم بسرقة أسلحة وذخيرة، وقتل بالرصاص قائده واثنين آخرين في معسكر سوراثامثاك التابع للجيش، قبل أن يفر هاربا في سيارة عسكرية".

وعلى طول الطريق المؤدية إلى مركز التسوق "تيرمينال 21" في منطقة موانغ، أطلق الجندي النار على مدنيين.

قبل أن يتحصن داخل مركز تجاري بعد استهدافه بقاذفة قنابل، وشرع في إطلاق النار على المتسوقين.

وانتشرت صور وفيديوهات عدة توثق لحظات الهجوم، على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي العسكري، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.