فان دايك يرد على إمكانية رحيله عن ليفربول!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، حسم موقفه من إمكانية الرحيل عن صفوف "الريدز"، في ظل اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه.
وأشارت تقارير إيطالية في وقت سابق، إلى أن يوفنتوس يستعد لعرض 150 مليون جنيه إسترليني لضم فان دايك في الصيف.
وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن فان دايك يفضل الاستمرار مع ليفربول وعدم الرحيل.
ويعود ذلك إلى التألق الكبير الذي يعيشه المدافع الهولندي مع الريدز، في فترة تاريخية للنادي الإنجليزي، والذي عاد لتحقيق الألقاب، وبات قريبًا من استعادة الدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا من الغياب.
وانضم فان دايك إلى ليفربول في 2018، قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 76.19 مليون جنيه إسترليني.
ومنذ ذلك الحين، شارك فان دايك مع ليفربول في 106 مباريات بجميع المسابقات، وسجل 11 هدفًا وصنع 5 أخرى.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.
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