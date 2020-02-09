شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالحديدة يعلق على افتتاح معرض بتعز لأبناء تهامة والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 علق وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، على افتتاح المعرض الخيري لدعم النازحين من أبناء تهامة في محافظة تعز.

وقال القديمي في تصريحات"أوجه شكري وتقديري للعاملين على دعم اهلنا النازحين من أبناء محافظة الحديدة في تعز وأخص العقيد عياش بهيدر والطاقم العامل معه". Advertisements وتابع "واشكر دعم السلطه المحليه بمحافظة تعز بقيادة الاخ والاستاذ العزيز نبيل شمسان محافظ المحافظة وكذلك اخى وزميلي العزيز وكيل اول محافظة تعز الذي دشن افتتاح المعرض". واختتم "هذا والشكر موصول للاخوه مدير الوحده التنفيذيه ومدير اللجنه الفرعيه للاغاثه بتعز آملين تكثيف الجهود لدعم اهلنا في كافة الاحتياجات".

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