شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون نقطة ضباط الإرتباط الثالثة شرق الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية نقطة ضباط الإرتباط الثالثة للفريق المشترك التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية شرق مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية.

وأفاد مصدر ميداني أن مليشيات الحوثي استهدفت نقطة ضباط الارتباط الثالثة للفريق المشترك بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية الواقعة في كيلو 13 باتجاه كليو 16 شرق مدينة الحديدة. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيات أطلقت قذائفها المدفعية على نقطة الارتباط الثالثة في ظل تواجد ضباط الارتباط الأمميين المكلفين بمراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة. يذكر أن لجنة الرقابة الأممية كانت قد نشرت خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهذا الأمر الذي لم تلزم به المليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية.

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