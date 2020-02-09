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ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" إلى 805 حالات وفاة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 9 فبراير 2020

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 حالات وفاة.

 

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وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

 

يشار إلى أن هذه الأرقام تخطت حصيلة ضحايا فيروس سارس القاتل عامي 2002 و2003، والذي أودى بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.

 

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