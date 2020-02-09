شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقاطع صادمة لعزل المصابين بـ«كورونا» بالقوة في الصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تخوض سلطات الصين، سباقاً ضد الزمن لكبح انتشار فيروس “كورونا” الذي أودى بحياة المئات، وتضطر في بعض الأحيان إلى إرغام مصابين محتملين على دخول المستشفى حتى لا ينقلوا العدوى إلى أشخاص آخرين.

ووفقاً لموقع “سكاى نيوز عربية ” أظهرت مقاطع فيديو من مدينة ووهان وسط الصين معقل فيروس”كورونا”، موظفين في قطاع الصحة وهم يسحبون شخصين مشتبه بإصابتهما بالمرض من ذراعيهما في صرامة، حتى يذهبا إلى المكان المخصص لعزل كافة المصابين المحتملين.

وظهر شخص ثالث وهو يرتمي أرضاً، رافضاً أن يرافق موظفي القطاع الصحي الذي ظهروا بلباس وقائي وأقنعة لحماية أنفسهم من خطر الفيروس القاتل، حيث أبدى الرجل ممانعة شديدة، وهو ما استدعى من الطاقم الطبي أن يبذل مجهوداً كبيراً حتى يقوم بحمله قسراً حتى يتوجه صوب المستشفى.

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وفي مقطع فيديو آخر، ظهر عناصر الشرطة الصينية وهم يحاولون أن يقتادوا امرأة لأنها لا ترتدي القناع الواقي.

وتقوم السلطات الصينية بحملة دؤوبة لأجل رصد الإصابة، وتقوم بزيارة البيوت وفحص الناس لأجل عزل المصابين حتى لا ينقلوا المرضى لمن يعيشون معهم.

ويسري قرار العزل الطبي على كافة حالات الإصابة المؤكدة، فضلا عن الحالات المشتبه فيها، والأشخاص الذين كانوا على اتصال بالفئتين المذكورتين، والأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً في درجة حرارة الجسم.