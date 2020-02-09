شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة وقع على بعد 122 كيلومترا جنوبي كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق حوالي 31.3 كيلومتر.

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