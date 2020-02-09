شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : معدل ضحايا فيروس "كورونا" يتخطى "سارس" والان نبدء بالتفاصيل

كشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين صباح اليوم الأحد إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين وصل إلى 811 بنهاية أمس السبت الثامن من فبراير وهو ما يفوق عدد الوفيات التي نجمت عن تفشي سارس بين عامي 2002 و2003.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات أمس السبت وصل إلى معدل قياسي جديد في يوم واحد وهو 89 حالة ليفوق بكثير من أودت متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) بحياتهم وعددهم 774.

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ووقعت 81 من بين وفيات أمس في إقليم هوبي بوسط الصين حيث تتركز أغلب حالات الإصابة بينما شهدت الوفيات في ووهان عاصمة الإقليم، التي شهدت أول ظهور للمرض، تراجعا نادرا.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة أول تراجع أمس السبت منذ الأول من فبراير شباط إذ انخفضت لما دون الثلاثة آلاف مسجلة 2656 حالة من بينهم 2147 في إقليم هوبي.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 شخصا.