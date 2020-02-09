أطلقت السلطات الصينية تسمية "NCP" بصفة مؤقتة على فيروس "كورنا"، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن.
وبعد إعلانها حالة الطوارئ الدولية الشهر الماضي، اقترحت منظمة الصحة الدولية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس "كورونا" وهي "مرض حاد للجهاز التنفسي 2019-nCoV"، وتشير الأرقام في هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها هذا المرض، والحروف هي اختصار لـ"نوع جديد لكورونا".
وتم اقتراح هذه التسمية في البداية حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر فيما بعد، مثل تسمية "فيروس ووهان".
ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق وفقا للتصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.
وتم اقتراح هذه التسمية في البداية حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر فيما بعد، مثل تسمية "فيروس ووهان".
ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق وفقا للتصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطلق اسما مؤقتا على فيروس 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.