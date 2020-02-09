حاخام إسرائيلي يتحرش ويغتصب ويوعد مرضى السرطان بالشفاء

اعتقلت السلطات الإسرائيلية حاخام يدعى "اليعازر بيرلاند" بعد اتهامه باستغلال المرضى من أجل الربح المادي، حيث يقنع المصابين بالسرطان بعدم الخضوع للعلاج الطبي واللجوء إليه ليشفيهم.
ويجري التحقيق مع الحاخام منذ فترة بعد توجيه تهمة الاحتيال له، حيث قيل إنه طلب من مريضة بالسرطان عدم القيام بالعلاج الطبي في المستشفى، واللجوء له مقابل المال ليجعلها تعيش.
وبعد وفاة المريضة، تقدمت والدتها بشكوى للشرطة ضده، متهمة إياه بالقتل الخطأ.
ولم تذكر الشرطة اسم بيرلاند أو أي شخص آخر ممن تم القبض عليهم، لكنها أكدت في بيان أن الضباط اعتقلوا 6 أشخاص مشتبه بهم متهمين بإدارة عصابة استغلوا مصائب مئات المواطنين وعائلاتهم للمطالبة بعشرات الآلاف من الشيكلات للصلاة ومعالجتهم.
ووصف البيان المشتبه به الرئيسي بأنه في الثمانينات من عمره.
وقالت الشرطة إن متظاهرين كانوا موجودين في مكان الحادث، ألقوا الحجارة وغيرها من الأشياء على الضباط في محاولة لوقف الاعتقال، مما أسفر عن إصابة شرطيين اثنين.
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