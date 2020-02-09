أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الاحد، عن تعرض البلاد لهجوم إلكتروني أدى إلى قطع الانترنت.
وأضاف جهرمي: "لقد واجهنا الهجوم الالكتروني الذي استهدف الانترنت ونحن نعمل على التعرف على مسببيه".
وأشار إلى أن "العدو يسعى إلى قطع الإنترنت في إيران على أعتاب الذكرى 41 لانتصار الثورة"، وأن "التأثير على الأجواء في إيران خلال فترة الانتخابات البرلمانية أحد مخططات العدو، وأمريكا كانت قد هددت بأنها بصدد إيجاد خلل في الشبكة الوطنية الإيرانية للإنترنت".
وأوضح أن "الهجوم الإلكتروني وقطع الإنترنت جزء من مخططات العدو التي بدأت امس للتأثير على الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن الهجوم السيبراني، الذي استهدف البنى التحتية للإنترنت أمس هو أكبر هجوم إلكتروني تتعرض له البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن تعرضها لأكبر هجوم سيبراني في تاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.