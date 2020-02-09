حقوق الانسان تدعو الحكومة الى تعويض اربع فئات في المرحلة القادمة

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاحد، الحكومة الى تعويض اربع فئات في المرحلة القادمة.
وقاتل البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الحكومة تعويض اربع فئات في المرحلة القادمة كحلول لتهدئة الأوضاع".
واضاف ان "هذه الفئات هي عوائل شهداء ومفقودي التظاهرات، وجرحى التظاهرات ومحاولات الاغتيال، واصحاب الممتلكات الخاصة المتضررة، والمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم حيث لم يثبت عليهم اي جريمة".
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