سامسونغ توسع عائلة الفئة M بهاتف مميز

وفي خطوة جديدة لاكتساح أسواق الهواتف المتوسطة الفئة تستعد سامسونغ في النصف الأول من العام الجاري للكشف عن هاتف Galaxy M21 الذي سيأتي وفقا للتسريبات بمواصفات جيدة وسعر لا يتجاوز 250 دولارا

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيحصل على معالج ثماني النوى من نوع Exynos 9611، ومعالج رسوميات مع مسرع تشغيل من نوع Mali-G72 MP3K، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير



أما ذاكرة الوصول العشوائي لهذا الهاتف فستكون 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية ستكون 64/128 غيغابايت، ونظام التشغيل .Android 10

وسيزود هذا الجهاز بقدرة على نقل البيانات بسرعة كبيرة عبر تقنية Bluetoоth 5.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة Dolby Atmos لتعديل الصوت الشهيرة.

وفيما يتعلق بالكاميرات سيحصل Galaxy M21 على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 24 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

