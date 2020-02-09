الأمن النيابية تعلن عن موعد إعلان نتائج تحقيقات التظاهرات

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، اكتمال جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات، مرجحة إعلان النتائج خلال أسبوعين.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ان "جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء محافظة ذي قار"، موضحاً أن "لجنة الأمن والدفاع شكلت لجان تحقيقية بناء على طلب من رئاسة البرلمان بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات منها البصرة والنجف وذي قار".

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واضاف أن "لجنة الأمن والدفاع رفعت النتائج المنجزة الى رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "هناك لجان أيضا شكلت من قبل الحكومة بشأن أحداث المظاهرات في المحافظات، ويمكن النظر الى نتائج تحقيقات اللجان الحكومية والبرلمانية ليتم بعدها الإعلان عن النتائج".

ورجح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، "الإعلان عن نتائج تحقيقات اللجان كافة سيتم في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة".