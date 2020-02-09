بالصور.. اعادة فتح 13 زقاقاً مغلقا وشارع خدمي في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن اعادة فتح 13 زقاقاً مغلقا وشارع خدمي في العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتعاون وجهد مشترك مع مكتب رئيس الوزراء وبحضور السكرتير العسكري الخاص برئيس الوزراء والكادر المتقدم في دائرة بلدية الرشيد تم مساء امس السبت رفع الكتل الكونكريتية وفتح الأزقة ( 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 ، 26 ، 28 )".

واضافت انه "تم ايضا رفع الكتل الكونكريتية عن الشارع الخدمي المحاذي للطريق بغداد بابل تحديدًا أسفل مجسر القادسية وفتحه أمام حركة السير والمرور".

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