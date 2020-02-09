مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وإصابة ستة في أفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جندي افغاني

قال الجيش الأمريكي يوم السبت إن عسكريين أمريكيين اثنين قتلا وأصيب ستة آخرون عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهم من مدفع آلي في شرق أفغانستان .

وقال الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان إن الحادث وقع في إقليم ننكرهار بعد إنتهاء قوة أمريكية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد". "ما زلنا نجمع المعلومات والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".

وكان مبارز خادم المسؤول الأمني الكبير في ننكرهار قد قال في وقت سابق إن اشتباكات وقعت بين قوات أمريكية وأفغانية وهناك مخاوف من وقوع خسائر بشرية.

وأصبحت "الهجمات الداخلية" سمة متكررة في الصراع الأفغاني رغم تراجعها في السنوات الأخيرة. ويشترك إقليم ننكرهار في حدود طويلة ومليئة بالثغرات مع باكستان المجاورة وهو يعد منذ فترة طويلة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية والذي خطط المقاتلون المتشددون وشنوا منه تفجيرات في كل أنحاء أفغانستان ولا سيما العاصمة كابول.

وتسيطر حركة طالبان أيضا على أجزاء من ننكرهار.

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ويتمركز نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة لتدريب القوات الأفغانية ومساعدتها وتقديم المشورة لها ولتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب.

ويأتي الحادث في وقت حساس مع إجراء دبلوماسيين أمريكيين محادثات مع طالبان منذ شهور للاتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية.

وعلى الرغم من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الحرب لم تتراجع حدة العنف في أفغانستان.