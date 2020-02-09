عبدالله: لغز الكهرباء يصعب فهمه وحله

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "لغز ​الكهرباء​ يصعب فهمه وحله: الأقلية النيابية المعارضة ترفض الخطة، ​كتلة التنمية والتحرير​ لا توافق عليها، ​تيار المردة​ سيعطي الثقة ناقص كهرباء، بقية الأكثرية النيابية تتجنب أثارة المسألة، انه شعار ​سلعاتا​ حتما، ما هذا اللغز؟ وماذا وراءه؟". إضغط للمزيد

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