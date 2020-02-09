النشرة: طقس عاصف في حاصبيا وارتفاع منسوب نهر الحاصباني

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا بأن المنطقة لا تزال تحت تأثير العاصفة الثلجية Karim,لليوم الثالث على التوالي مصحوبة برياح شمالية شديدة السرعة وتدن غير مسبوق لدرجات الحرارة التي وصلت دون الصفر ليلا ما تسبب بتكون طبقة من الجليد للثلوج التي تساقطت ليلا بدءا من ارتفاع 900 مترا وما فوق وباتت معها طرقات شبعا الهبارية وشعبا شويا وكفرشوبا شبعا مقطوعة إلا للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية.
وقد بدأت الآليات المتعاقدة مع وزارة الأشغال العامة والنقل وكذلك التابعة لبلدية شبعا استعداداتها لفتح الطرقات بمتابعة وإشراف من رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب وبتوجيه من القائمقام احمد الكريدي.
بموازاة ذلك أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدى اليومين الماضيين وتفرح ما تبقى من ينابيع إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني إلى أعلى معدلاته وشكل فيضانات اجتاحت المقاهي والمنتزهات القريبة من شفتيه انطلاقا من رأس النبع حتى جسر الشفعة كما أحدثت انهيارات في جدران الدعم وتقنية الري في العديد من البساتين المجاورة .
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