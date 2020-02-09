النشرة: طقس عاصف في حاصبيا وارتفاع منسوب نهر الحاصباني

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ بأن المنطقة لا تزال تحت تأثير ​العاصفة الثلجية​ Karim,لليوم الثالث على التوالي مصحوبة برياح شمالية شديدة السرعة وتدن غير مسبوق ل​درجات الحرارة​ التي وصلت دون الصفر ليلا ما تسبب بتكون طبقة من الجليد للثلوج التي تساقطت ليلا بدءا من ارتفاع 900 مترا وما فوق وباتت معها طرقات شبعا ​الهبارية​ وشعبا شويا و​كفرشوبا​ شبعا مقطوعة إلا للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية.

وقد بدأت الآليات المتعاقدة مع ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ وكذلك التابعة ل​بلدية شبعا​ استعداداتها لفتح الطرقات بمتابعة وإشراف من رئيس ​اتحاد بلديات العرقوب​ ​محمد صعب​ وبتوجيه من القائمقام احمد الكريدي.

بموازاة ذلك أدت ​الأمطار​ الغزيرة التي تساقطت على مدى اليومين الماضيين وتفرح ما تبقى من ينابيع إلى ارتفاع منسوب مياه ​نهر الحاصباني​ إلى أعلى معدلاته وشكل ​فيضانات​ اجتاحت المقاهي والمنتزهات القريبة من شفتيه انطلاقا من ​رأس النبع​ حتى جسر الشفعة كما أحدثت انهيارات في جدران الدعم وتقنية الري في العديد من البساتين المجاورة .