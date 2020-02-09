الاناضول: اميركا تقوم ببناء منشآت عسكرية جديدة في مناطق النفط في سوريا

ذكرت ذكرت وكالة "​الأناضول​" التركية بأن ​الولايات المتحدة​ ببناء منشآت عسكرية جديدة في مناطق ​النفط​ في شرق و​شمال شرق سوريا​. ولفتت الى ان ​الجيش الأميركي​ بدا في عجلة من أمره لبناء قاعدة بالقرب من مدينة تل براك، على بعد 40 كيلومترا شمال شرق ​الحسكة​، بسبب المواجهة مع ​روسيا​ في الأشهر الأخيرة. تعبر هذه المنطقة السكنية الطريق السريع المؤدي إلى حقول نفط رميلان.

من أجل بناء قاعدة، نقلت الولايات المتحدة معدات ومواد بناء من ​العراق​ الأسبوع الماضي. انتقلت ​شاحنات​ المعدات إلى تل براك عبر المعبر الحدودي الوليد، كما رفع الجيش الأميركي العلم الأميركي في وسط المدينة السورية ويقوم برحلات استطلاع بالمروحيات فوق منطقة بناء القواعد. العمل على إنشاء منشأة جديدة مستمر منذ 3 شباط.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ الجيش الأميركي المتمركز في محافظة ​دير الزور​ السورية الغنية بالنفط، في تحويل أحد المباني في وسط الحسكة إلى منشأة عسكرية. تقول مصادر الأناضول إن الولايات المتحدة تعتزم استخدام ​القاعدة​ كمبنى للمكاتب لمراقبة وإدارة إنتاج النفط في دير الزور.