وزير الاتصالات الإيراني: سيتم اليوم إطلاق القمر الصناعي "ظفر" إلى الفضاء

اعلن وزير ​الاتصالات​ ال​إيران​ي محمد جواد آذري جهرمي إن إيران ستطلق اليوم الأحد، ​القمر​ الصناعي "ظفر" إلى ​الفضاء​، معربا عن أمله في نجاح عملية الإطلاق.

وأضاف وزير الاتصالات الإيراني أنه من المقرر أن تكون صورة القائد في ​الحرس الثوري​، ​قاسم سليماني​، الذي اغتالته ​الولايات المتحدة​ في كانون الثاني الماضي، أول صورة سيرسلها القمر الصناعي "ظفر"، كما سيرسل 400 تسجيل صوتي تم استلامها من الشعب الإيراني.

وقال جهرمي خلال ​مؤتمر​ صحفي، إن سرعة استقرار القمر الصناعي على المدار ستبلغ 7400 كيلومتر وستستغرق 8 دقائق، وعملية الاطلاق ستتم من ​القاعدة​ الفضائية في مدينة سمنان.