اعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي إن إيران ستطلق اليوم الأحد، القمر الصناعي "ظفر" إلى الفضاء، معربا عن أمله في نجاح عملية الإطلاق.
وأضاف وزير الاتصالات الإيراني أنه من المقرر أن تكون صورة القائد في الحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي، أول صورة سيرسلها القمر الصناعي "ظفر"، كما سيرسل 400 تسجيل صوتي تم استلامها من الشعب الإيراني.
وقال جهرمي خلال مؤتمر صحفي، إن سرعة استقرار القمر الصناعي على المدار ستبلغ 7400 كيلومتر وستستغرق 8 دقائق، وعملية الاطلاق ستتم من القاعدة الفضائية في مدينة سمنان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات الإيراني: سيتم اليوم إطلاق القمر الصناعي "ظفر" إلى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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