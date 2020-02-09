بكين (رويترز) - قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين صباح الأحد إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 811 حالة بانتهاء يوم السبت، بزيادة 89 حالة عن اليوم السابق.
وأعلن إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس عن 81 حالة وفاة يوم السبت.
وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 2656 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم السبت ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 37198 حالة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن عن 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بانتهاء يوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.