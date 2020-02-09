دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تعلن عن 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بانتهاء يوم السبت

بكين (رويترز) - قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين صباح الأحد إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 811 حالة بانتهاء يوم السبت، بزيادة 89 حالة عن اليوم السابق.

وأعلن إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس عن 81 حالة وفاة يوم السبت.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 2656 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم السبت ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 37198 حالة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)