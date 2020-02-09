في خطوة جديدة.. OCP يستعد لنقل مقره المركزي

يستعد المكتب الشريف للفوسفاط لنقل مقرّه المركزي من مدينة الدار البيضاء، حيث يوجد حاليا، إلى مزاغان بالقرب من مدينة الجديدة، حيث يقيم المكتب مشروعا حضريا بمواصفات بيئية.

وقال موقع «مغرب أنتلجنس» إن المكتب بدأ منذ فترة في القيام بالدراسات اللازمة من أجل القيام بهذه الخطوة، التي يرتقب أن تشمل المئات من الأطر والأجراء العاملين في المقر المركزي للمكتب.

وينقل الموقع نفسه عن مصدر من داخل المكتب الشريف للفوسفاط قوله إن كل شيء بات جاهزا، ولا تنقص سوى بعض العقود النهائية من أجل الانتقال فعليا إلى مزاغان.

وفي حال الإقدام على هذا الانتقال، فإن الأنظار ستتوجّه إلى العقار الذي يضم المقر الحالي للمكتب، والذي يتمتع بقيمة كبيرة في سوق العقارات.