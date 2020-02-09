حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد والصقيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الفرصة مواتية لتساقط زخات خفيفة محلية ومتقطعة من الأمطار الخفيفة على فترات متباعدة في بعض المناطق خصوصا وسط وجنوب البلاد وقد تترافق بزخات ثلجية محدودة فوق بعض القمم العالية.

وتضعف فرص الهطولات بعد العصر والمساء، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتهبط إلى الصفر المئوي في العديد من القمم الجبلية، مع فرصة لتشكل الصقيع والانجماد خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية وتتحول إلى شمالية شرقية أحيانا خصوصا في الليل.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها السنوية بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة في كافة المناطق ومتجمدة في القمم العالية.

ويحتمل تساقط هطولات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق في ساعات الصباح والظهيرة على فترات متقطعة وتكون على شكل ثلوج خفيفة محلية الطابع في الجبال.

وفي ساعات الليل المتأخر يحتمل تشكل الصقيع والانجماد خصوصا في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية.

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بينما في يوم الثلاثاء، تسود أجواء سيبيرية شديدة البرودة في ساعات الفجر والصباح الباكر مع تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد، وفي ساعات النهار تظهر الشمس مع طقس بارد جدا في الجبال وبارد بشكل عام في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة جدا، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية في الليل.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نهارا بوجه عام مع سماء غائمة جزئيا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهارا في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهارا في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.