"الوطن": مسيرة الإمارات الإنسانية ومواقفها العظيمة ستبقى وسام شرف

الأحد 9 فبراير 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات لم تتوان يوماً بتوجيهات قيادتها الرشيدة عن مدّ يد العون لكل من يحتاجون موقفاً إنسانياً يكون داعماً لهم خلال الظروف الصعبة التي يمرون بها، ومهما كان سبب المعاناة فالدافع الإنساني الذي تترجمه الإمارات عبر مواقف تكون كفيلة بتخفيف المعاناة يسابق الزمن، خاصة تلك التي تكون جراء كوارث طبيعية أو صراعات وما شابه ذلك، ومن هذه المواقف تقديم الدعم الإغاثي لـ15 ألف إنسان في الفلبين ممن تأثروا بثوران البركان " تال"، شملت حتى برامج الدعم النفسي وذلك عبر ذراع الإمارات الإنسانية المتمثلة بهيئة الهلال الأحمر، حيث يكون دائماً الموقف الإنساني نابعاً من استشعار المعاناة لمن يتمّ دعمهم وتقديم كل ما يلزم خلال الأوقات الصعبة.



وذكرت صحيفة" الوطن"الإماراتية الصادرة اليوم الأحد أن الموقف الإنساني تجاه المحتاجين في الفلبين هو محطة في مسيرة مباركة لا تعرف الحدود تستهدف كل المناطق التي توجد فيها معاناة حول العالم ومحتاجون لمن يقف بجانبهم، حيث تسارع الفرق الإماراتية المختصة لدراسة الأوضاع على أرض الواقع وتقييمها بهدف تقديم المستلزمات كافة اللازمة لدعم المتأثرين والمحتاجين، فيد الخير النابعة من أصالة وطن وقيم الشعب النبيلة وتوجيهات ومتابعة القيادة الحكيمة حققت الكثير من الإنجازات والملاحم في ميدان العمل الإنساني حول العالم ورسخت موقع الدولة في سجل الإنسانية كأكبر دولة مانحة للمساعدات منذ سنوات عديدة، وهي مسيرة خير تقوم بها الدولة منذ تأسيسها إذ جعلت القيم والتآخي الإنساني والانفتاح ومساعدة المحتاجين من أولوياتها الثابتة دائماً.

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وقالت إن التجاوب الإنساني وفق الظروف لم يكن يوماً رهناً بطلب أو مناشدة لتقديم المساعدة بل كان دائماً تلقائياً بغض النظر عن أي شيء آخر، وبمبادرات وطنية تؤكدها القيادة الرشيدة دائماً وتسارع للتوجيه بالمواقف اللازمة مع الحالات التي يتم التعامل معها في كل مكان، وهي التي كان لها أفضل الأثر دائماً لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب في حياة وواقع كل من يعاني ظروفاً صعبة أو مأساوية جراء أي سبب كان.

وأشارت إلى أن خطة دعم المتضررين في الفلبين، كانت عبر تسيير رحلات جوية من الدولة تحمل ما يلزم، كذلك شراء المواد الضرورية واللازمة من الأسواق المحلية في الفلبين وتقديمها بشكل مباشر للمحتاجين، وذلك بهدف تفعيل عمليات الدعم الإغاثي للمحتاجين بأسرع وقت ممكن ورفدهم بكل ما يلزم.

وأكدت "الوطن " في ختاك افتتاحيتها أن مسيرة الإمارات الإنسانية ومواقفها العظيمة ستبقى وسام شرف على صدر كل دعاة الإنسانية والمؤمنين بالتآخي الواجب بين جميع الأمم والشعوب والإحساس بالآخر، وهي مواقف ثابتة تجسد نهج وطن كل ما فيه يؤكد أهمية القيم التي تعتبر من ثوابت وطن الإنسانية